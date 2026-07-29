Основатель Telegram Дуров обвинен в терроризме и объявлен в международный розыск

Федеральная служба безопасности РФ сообщила, что предпринимателю Павлу Дурову, создателю мессенджера Telegram, предъявлено обвинение в террористической деятельности. Он объявлен в международный розыск.

«Не удаляются многочисленные каналы, чаты и боты данного мессенджера, активно используемые украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации в Российской Федерации диверсионно-террористических актов, массовых убийств, осуществления кибермошеннической деятельности, последствиями которых стали многочисленные человеческие жертвы, в том числе женщины и дети, а также многомиллиардный материальный ущерб», – цитирует заявление ФСБ «Интерфакс».

Отметим, что еще в феврале 2026 года на сайте «Российской газеты», органа правительства РФ, была опубликована статья Ивана Егорова, написанная, как указано в анонсе, «по материалам ФСБ России». Заголовок статьи: «Telegram: от символов цифровой свободы к инструменту гибридных угроз».

В публикации последовательно обосновывалась необходимость блокировки соцсети и мессенджера Telegram на территории РФ. При этом указывается, что действия сооснователя Telegram Павла Дурова расследуются в РФ в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности.

Деятельность Telegram РФ ограничена с лета 2025 года. В апреле, на фоне попыток полной блокады мессенджера, предприниматель призвал россиян к «цифровому сопротивлению», отметив, что попытки такой блокады в Иране провалились.

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