В Вологодской области запретили производить масло

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов подписал указ о запрете производства и продажи сливочного масла на территории региона. Как считает глава региона, это позволит увеличить среднюю продолжительной жизни жителей Вологодчины минимум на два года.

«Масло очень плохо влияет на здоровье, ибо повышает холестерин и приводит к ожирению. Именно поэтому мы вводим эти ограничения», – написал Филимонов в своём Telegram-канале.

У вологодских молочных комбинатов и заводов есть месяц на остановку производства масла – с 1 сентября 2026 года за выпуск запрещённой продукции предприятиям грозит штраф в размере от 5 до 30 миллионов рублей.

В ближайшее время Минздрав Вологодчины выпустит подробную инструкцию об продуктах, которые рекомендуется использовать вместо сливочного масла. По информации «Вологодской правды», в список войдут сметана, сливки, растительные масло и маргарин.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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