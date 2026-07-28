Белый дом о встречах Трампа с Зеленским и Нетаниягу — «Обе встречи были позитивными и продуктивными»

Во вторник, 28 июля, президент США Дональд Трамп провел встречи с лидерами двух государств, Украины и Израиля. Владимир Зеленский был первым гостем в Овальном кабинете, после него был приглашен Биньямин Нетаниягу.

Примерно через полтора часа после начала беседы Трампа и Нетаниягу пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в соцсети Х написала, что президент завершил встречи с Владимиром Зеленским и Биньямином Нетаниягу и «обе встречи были позитивными и продуктивными».

Во встрече с Нетаниягу принимали участие вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн и специальный посланник Стив Виткофф.

Во время предыдущей встречи Трампа и Нетаниягу было принято решение о совместной операции против Ирана. В этот раз — за несколько часов до прибытия Нетаниягу в Белый дом Трамп заявил, что премьер-министр Израиля намерен представить ему разведывательные данные о восстановлении иранской ядерной программы, но он в них не нуждается. Об этом Трамп заявил в интервью программе «Fox & Friends» на телеканале Fox News перед встречей с Нетаниягу в Белом доме.

«Мне не нужно, чтобы Биби рассказывал мне об этом. Биби говорит мне это, потому что хочет, чтобы я оставался вовлеченным в конфликт», – заявил Трамп. Он добавил, что американские власти внимательно следят за действиями Ирана, и выразил недовольство тем, что Нетаниягу публично объявил о намерении представить разведданные.

Говоря об иранском подземном комплексе в горе Коланг, известном на Западе как Pickaxe Mountain, Трамп заявил, что точно знает, что там происходит, и пока не считает этот объект серьезной проблемой. Вместе с тем он предупредил, что США нанесут удар по комплексу, если Иран не согласится на сделку.

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