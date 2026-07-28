 

Новая программа ВГИКа — зачисление на учебу при условии подписания контракта на участие в «СВО»

28.07.2026, 20:18, Разное
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Операторский факультет Всероссийского государственного института кинематографии сообщил о наборе специальной группы, предназначенной для абитуриентов, заключивших годовой контракт на службу операторами БПЛА.

Группа начнет учебу в 2027 году, однако запись осуществляется в июле-октябре 2026 года «на основании собеседования, заключения договора с университетом и заключения контракта на 1 год для прохождения службы в войсках беспилотных систем Министерства обороны РФ», – сообщает ВГИК.

Учебное заведение обещает будущим участникам войны с Украиной зачисление на бюджетное место вне конкурса и без вступительных экзаменов, а также другие стимулы. «Если мечтаете учиться в Первой киношколе мира, в прославленном ВГИКе это Ваш шанс. Количество мест в группе ограничено», — говорится в объявлении, не лишенном грамматических ошибок.

Ранее появились сообщения, что многим выпускникам, получившим высокие оценки, отказывают в зачислении в ВУЗы. Бюджетные места отдают участникам «СВО», а несостоявшихся студентов тем самым подталкивают к заключению контракта с министерством обороны.


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