 

Зеленский — Трамп подтвердил готовность разрешить Украине производство ракет для Patriot

29.07.2026, 5:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров в Вашингтоне Дональд Трамп подтвердил согласие предоставить Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

В интервью Fox News Зеленский сообщил, что после встречи с президентом США провел переговоры с представителями ведущих американских оборонных компаний. По его словам, Киев рассчитывает договориться о совместном производстве перехватчиков. Конкретные сроки запуска производства и условия передачи технологий пока не названы.

Зеленский также встречался с американскими сенаторами. Он подчеркнул, что Украина располагает беспилотниками-перехватчиками, способными сбивать дроны российского и иранского производства, однако главной проблемой остается нехватка систем противоракетной обороны и ракет к ним.

«Настоящая проблема – это недостаток систем противоракетной обороны и перехватчиков. Разумеется, во время встреч я рассказал, что именно нам необходимо», – заявил президент Украины журналистам после переговоров.

Политическая договоренность о предоставлении Украине лицензий была впервые объявлена Трампом 8 июля на саммите NATO в Анкаре. Вашингтон и Киев теперь обсуждают практическую реализацию проекта, включая возможное участие американских производителей. Эксперты предупреждали, что запуск производства Patriot на Украине может занять не менее года.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

28.07 / Иран потребовал от Украины возместить ущерб после удара по судну в Каспийском море

28.07 / Новая программа ВГИКа — зачисление на учебу при условии подписания контракта на участие в «СВО»

28.07 / Белый дом о встречах Трампа с Зеленским и Нетаниягу — «Обе встречи были позитивными и продуктивными»

28.07 / В Вологодской области запретили производить масло

28.07 / В Белом доме проходит встреча Трампа и Нетаниягу

28.07 / Российские ученые показали, как устроен чернозем на наноуровне

28.07 / Нетаниягу прибыл в Белый дом на встречу с Трампом

28.07 / Катализатор для электролиза морской воды проработал более 7000 часов

28.07 / Землетрясение на юге Японии — есть погибшие, десятки людей числятся пропавшими

28.07 / Робот-паук QuadBoat сможет бегать по воде и спасать тонущих людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике