 

Иран потребовал от Украины возместить ущерб после удара по судну в Каспийском море

28.07.2026, 22:18, Разное
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с иранским коллегой Аббасом Аракчи на фоне обострения отношений между Киевом и Тегераном. В соцсети Х Сибига назвал беседу откровенной и заявил, что Украина не заинтересована в дальнейшей эскалации. По его словам, действия Киева направлены на защиту от российской агрессии и не имеют целью поражение гражданских судов или людей. Он также призвал Иран отказаться от любых форм поддержки РФ в войне против Украины.

Агентство Reuters пишет, что Аракчи также заявил, что Тегеран не стремится к эскалации, однако считает любые нападения на иранских граждан и интересы неприемлемыми. Иран потребовал от Украины возместить понесенный ущерб.

Поводом для разговора стал инцидент в Каспийском море. По версии Тегерана, в результате украинского удара по иранскому торговому судну погиб один моряк и еще один получил ранения. Ранее МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах Украины и назвал атаку «враждебной и преступной». Киев, со своей стороны, сообщал об ударах по судам, которые использовались для перевозки связанных с Ираном военных грузов в Россию.


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