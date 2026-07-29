Поступают данные о погибших в результате землетрясения в Японии

По меньшей мере 13 человек погибли в результате землетрясения магнитудой 7,1, произошедшего на острове Кюсю. Об этом утром 29 июля сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити. Поисково-спасательная операция продолжается, несколько человек числятся пропавшими без вести.

Подземные толчки привели к обрушению зданий, пожарам, повреждению дорог и перебоям в электроснабжении. Около 260 тысяч жителей получили указание эвакуироваться, более 36 тысяч домов остаются без электричества. В пострадавший район направлены свыше 4,5 тысячи военнослужащих Сил самообороны.

Одним из наиболее серьезных происшествий стал взрыв в торговом центре Aeon в поселке Касима префектуры Кумамото. Часть здания обрушилась. Из-под завалов извлекли восемь человек, две женщины в возрасте около 20 лет погибли. Причиной взрыва могла стать утечка газа, однако расследование еще продолжается.

В городе Яцусиро на предприятии Nippon Paper Industries обрушилась дымовая труба. Семь человек числятся пропавшими без вести, еще четверо получили тяжелые травмы. Больницы региона приняли десятки пострадавших, некоторые медицинские учреждения из-за перегрузки и перебоев с электричеством приостановили прием пациентов.

Движение скоростных поездов было приостановлено, отменен ряд авиарейсов. Власти предупреждают о возможных сильных повторных толчках и оползнях в течение ближайшей недели.

Сильнейшее в современной истории Японии землетрясение, магнитуда которого достигала 9,1, произошло 11 марта 2011 года. Землетрясение произошло на расстоянии около 70 км от ближайшей точки побережья, и волнам цунами потребовалось от 10 до 30 минут, чтобы достичь берегов Японии. От повторных толчков обрушилась стена на первом реакторе АЭС «Фукусима-1», что стало причиной выбросов в атмосферу, а на территории АЭС произошло сильное радиоактивное загрязнение. Жертвами стихии стали около 16 тысяч человек.

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