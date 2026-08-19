ВСУ — ночью сбиты 58 из 65 БПЛА. МО РФ — перехвачены 453 БПЛА, удары по предприятиям

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 19 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 2 баллистические ракеты «Искандер-М» и 65 БПЛА и барражирующих боеприпасов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 56 БПЛА и 2 барражирующих боеприпасов, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 10 локациях, а также падения фрагментов в 3 локациях. Причинен ущерб в Запорожской области, сообщается о погибшем.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 19 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 453 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Владимирской, Нижегородской, Вологодской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской, Ярославской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма, Республики Башкортостан и над акваторией Черного моря. В Уфе были атакованы промышленные предприятия. В Дзержинске Нижегородской области вероятно атаковано военное предприятие ФКП «Завод имени Свердлова». Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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