 

США и Южная Корея почти вдвое сократят совместные военные учения

19.08.2026, 5:30, Разное
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США и Южная Корея сократят продолжительность ежегодных совместных военных учений Ulchi Freedom Shield. Как сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, маневры завершатся 21 августа вместо запланированного 27 августа. Учения начались 17 августа и первоначально должны были продолжаться 11 дней.

Решение принято после того, как президент США Дональд Трамп распорядился «существенно сократить» участие американских военных в учениях. Он назвал маневры дорогостоящими и заявил, что они посылают «неуместный и враждебный сигнал» КНДР, напомнив о своих хороших отношениях с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Представитель Пентагона подтвердил существенное сокращение масштабов учений.

Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Хен, выступая на слушаниях в парламенте, признал, что распоряжение Трампа стало неожиданностью для обеих стран. «Ни представители нашего правительства, ни представители американского правительства не знали об этом заранее», – заявил он.

КНДР традиционно рассматривает американо-южнокорейские маневры как подготовку к нападению. Накануне их начала Пхеньян назвал Ulchi Freedom Shield провокацией и пригрозил дальнейшим укреплением своего ядерного потенциала.


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