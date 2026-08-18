 

Глава ЦИК России Памфилова призвала изменить закон — «Уехал из страны, предал страну — пошел вон»

18.08.2026, 20:00, Разное
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Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в интервью радио «Комсомольская правда» выступила в поддержку лишения избирательных прав граждан, уехавших из страны и нелояльных нынешним российским властям.

На вопрос об участии в голосовании «иностранных агентов» чиновница ответила: «Уехал из страны, предал страну — пошел вон». Памфилова также сообщила, что определять, кто имеет право голоса, должны будут депутаты Государственной думы нового созыва.

Далее она дала более развернутый ответ: «У нас у правоохранительных органов – Следственного комитета и других – достаточно возможностей и квалификации, чтобы найти всеобъемлющую категорию тем, кого можно в будущем лишать права определять судьбу России, в том числе голосованием».

«ЦИК рекомендовал послам РФ в недружественных странах обратиться к властям этих государств с вопросом, обеспечат ли они безопасность на выборах. Потому что эта публика, которая сбежала из страны, активизируется. Мы взаимодействуем с МИДом. С нашими дипсотрудниками. Мы дали целый ряд возможностей, чтобы минимизировать опасности», – добавила Памфилова.


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