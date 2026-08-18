 

Робот-пожарный китайской DEEP Robotics несет водяную пушку с дальностью 60 метров

18.08.2026, 15:18, Разное
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Китайская компания DEEP Robotics готовится применять четвероногих и колесно-шагающих ботов для тушения пожаров. Компания развертывает платформы X30 и Lynx M20, роботы которых предназначены для первого входа в опасные среды, сбора данных о ситуации и передачи их командным центрам. Также они могут поддерживать связь в зоне бедствия и транспортировать оборудование. Основная цель – минимизировать риск для людей на начальном этапе оценки ЧС, когда ситуация еще не полностью ясна, а опасность может быть скрыта.

Система X30, оснащенная камерой и 3D-лидаром, картографирует помещения, обнаруживает источники огня и мониторит газовый состав. Дополнительно робот может тушить пожар водопенной установкой с дальностью 60 метров и скоростью подачи 40 литров в секунду, а также переносить шланги, баллоны и инструменты. Это особенно важно в условиях, когда вес снаряжения имеет значение, а доступ к зоне может быть ограничен. При этом боты создают самоорганизующуюся сеть в зонах с нестабильной сотовой связью, обеспечивая передачу там, где традиционные средства связи часто бесполезны.

X30 преодолевает ступени, завалы и склоны до 45 градусов, препятствия высотой до 20 см, работает в диапазоне температур от -20 до +55°C, что позволяет использовать его в самых разных климатических условиях. Lynx M20 сочетает колесный и шагающий ход для скорости на ровной местности и проходимости на пересеченной, что делает его универсальным инструментом для быстрого реагирования. Обе платформы интегрированы с облачной системой управления, поддерживающей ДУ с низкой задержкой, распознавание и визуализацию данных.

Важно, что роботы DEEP Robotics не только могут собирать информацию, но и активно участвовать в ликвидации последствий ЧС. Это превращает их из наблюдателей в полноценных участников спасательных операций, снижая риск для людей и повышая эффективность действий.

Источник &#8212 Interesting engineering


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