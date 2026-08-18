 

В Москве погиб зампред правления одного из основных банков Крыма Дмитрий Ларин

18.08.2026, 13:00, Разное
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Заместитель председателя правления Генбанка Дмитрий Ларин погиб 18 августа в дорожно-транспортном происшествии в центре Москвы. 50-летнего менеджера, ехавшего на мотоцикле, сбил выехавший на встречную полосу автомобиль скорой помощи.

Генбанк – второй по величине в оккупированном Крыму и считается опорным банком правительства, созданного здесь россиянами. Он насчитывает около 60 отделений. Ларин курировал в нем информационную безопасность, IT и риск-менеджмент.


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