Верховный суд Пакистана распорядился перевести из тюрьмы в больницу бывшего премьера Имрана Хана

Верховный суд Пакистана отдал распоряжение перевести из тюрьмы в больницу бывшего премьер-министра страны Имрана Хана в связи с ухудшением состояния. Об этом сообщают местные СМИ.

Причиной госпитализации стало повышение глазного давления. Тюремные власти утверждали, что могут обеспечить ему должный уход и в условиях заключения, и давление в одном из глаз практически нормализовалось.

Однако сторонники заявляют, что он также находится в состоянии глубокого стресса, связанного с политической ситуацией в стране, длительной изоляцией и преследованием соратников. При этом Хан был капитаном национальной сборной по крикету и привел ее к золоту чемпионата мира, так что со стрессом справляться умеет, отмечают они.

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