 

Канье Уэст заявил, что билеты на его концерт в Петербурге продают мошенники

18.08.2026, 9:00, Разное
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Популярный американский рэпер Канье Уэст опубликовал в своём X (бывший Twitter) экстренное обращение ко всем своим поклонникам в России с призывом не покупать билеты на его концерт в Петербурге на 10 и 11 октября 2026 года.

Оказалось, что музыкант стал жертвой телефонных мошенников и хакеров, которые обманули его и получили доступ к телефону и компьютеру исполнителя.

«Бандиты от моего имени прямо сейчас продают билеты за очень большие деньги, хотя я не собираюсь в Россию. Преступники позвонили мне неделю назад, сказали, что я выдвинут на Нобелевскую премию по музыке и что для её получения нужно установить программу. Так я заразил свой смартфон вирусом», – пишет рэпер.

По оценкам экспертов, злоумышленники успели продать россиянам не менее 5 тысяч билетов общей стоимостью порядка 200 миллионов рублей.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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