В Нью-Йорке отложен процесс по делу об убийстве гендиректора UnitedHealthcare

Суд штата Нью-Йорк отложил процесс над 28-летним Луиджи Манджоне, обвиняемым в убийстве главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Процесс должен был начаться 8 сентября, однако адвокаты потребовали снять обвинения штата после того, как Манджоне признал в федеральном суде вину по двум пунктам обвинения в преследовании, повлекшем смерть. В суде он признал, что застрелил Томпсона в Манхэттене.

Защита утверждает, что дальнейшее преследование Манджоне властями штата нарушит запрет на повторное привлечение к ответственности за одно преступление. Прокуратура Манхэттена с этим не согласна. Суд дал прокуратуре срок до 9 октября для ответа на ходатайство защиты, следующее заседание назначено на 10 декабря. В федеральном суде приговор Манджоне будет вынесен 18 декабря, ему грозит вплоть до пожизненного заключения.

Рано утром 4 декабря 2024 года Брайан Томпсон направлялся в гостиницу Hilton в центре Манхэттена на встречу с инвесторами. Поджидавший его мужчина, чье лицо было скрыто, приблизился к нему сзади и открыл огонь. Пострадавший был доставлен в больницу Mount Sinai West, где была констатирована его смерть. Стрелок скрылся. Однако позже его задержали.

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