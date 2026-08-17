Льва Шлосберга приговорили к 11 годам и одному месяцу колонии за «фейки против армии РФ»

Псковский городской суд приговорил оппозиционного российского политика, заместителя председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга к 11 годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима, пишет «Новая газета». Шлосберг был признан виновным в распространении «фейков против российской армии» и в «повторной дискредитации российской армии».

Прокуратура просила назначить Шлосбергу 12 лет и 1 месяц колонии с учетом предыдущего приговора – в ноябре 2025 года Шлосбергу назначили 420 часов обязательных работ из-за претензий к плашкам о статусе «иноагента».

Поводом для дела о «дискредитации» стала выложенная в «Одноклассниках» запись дебатов политика с историком Юрием Пивоваровым, на которых он отстаивал необходимость скорейшего прекращения войны РФ с Украиной. Шлосберг вину не признал: он заявил, что высказывания на дебатах, которые ему вменяют, принадлежат его оппоненту, с позицией которого он спорил.

Дело о «фейках» возбудили из-за того, что в телеграм-канале Шлосберга 25 февраля 2022 года появился репост публикации «Эха Москвы» с обложкой британской газеты Daily Mirror. На ней были окровавленная женщина и Путин, а также слова: «Ее кровь… Его руки». Политик отмечал в суде, что пост в его телеграм-канале был опубликован до появления статьи о «фейках».

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