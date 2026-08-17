Против журналистки Ксении Лариной заведено уголовное дело по статье о терроризме

Российская прокуратура сообщила о заведении уголовного дела в отношении покинувшей Россию журналистки Ксении Лариной. Ее обвиняют в «публичных призывах к осуществлению террористической деятельности».

«Правоохранителями установлено, что журналистка в интервью, размещенном на канале одного из мессенджеров, доступном для просмотра неограниченному кругу лиц, сделала публичное заявление с призывами к осуществлению терактов в Москве», – утверждают российские власти.

Уголовное дело об организации деятельности нежелательной организации возбуждено в отношении председателя совета директоров телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой и генерального директора телеканала Марка Тена. Согласно отчетным документам, «Дождь» функционирует на базе TVR Studios B.V. которая признана прокуратурой нежелательной.

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