Трамп пригрозил разбомбить Оман и выступил со странным заявлением о выборах в Израиле

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что вмешательство в предстоящие израильские выборы было бы неподобающим. «Однако возможно, я поддержу одного из кандидатов», – добавил он.

Американский лидер также обещал разбомбить Оман «к едрене фене», если это государство встанет на пути США в конфликте с Ираном. Оман ведет с Ираном переговоры о порядке прохода через Ормузский пролив, официальный Тегеран заявляет, что вопрос касается только этих двух стран.

Трамп признался в существовании канала переговоров с «Корпусом стражей исламской революции», но заявил, что не спешит завершать конфликт. «Они прекрасные игроки в покер, но они при смерти. У меня нет конкретного графика, я никуда не спешу», – заявил он интервьюеру Трею Йингсту.

Президент призвал общественность не беспокоится по поводу сообщений об истощении запасов вооружений. «Мы их использовали с гулькин нос. У нас масса оружия среднего уровня». Ранее СМИ сообщали, что в ходе войны с Ираном израсходовано более 80% перехватчиков для Patriot и значительное количество других боеприпасов.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro