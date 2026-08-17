 

$5300 за один гудок – капитана судна наказали за то, что он разбудил белого медведя на Шпицбергене

17.08.2026, 15:18, Разное
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Оператор туристического судна в Норвегии получил штраф в размере 5 255 долларов за то, что разбудил спящего белого медведя, пишет New York Post.

Инцидент произошел у побережья архипелага Шпицберген, примерно в 620 милях от Северного полюса. Пассажиры судна заметили медведя, который спал на суше. Один из находившихся на борту людей решил привлечь внимание животного и включил корабельный туманный гудок. Громкий звук разбудил медведя, после чего тот ушел и перебрался в другое место. Об инциденте сообщил губернатор Шпицбергена Ларс Фаусе.

Местные правила запрещают без необходимости тревожить, приманивать или преследовать белых медведей. На архипелаге этот вид находится под охраной с 1972 года. Нарушитель согласился с решением властей и уже выплатил назначенный штраф.

Белые медведи на Шпицбергене сталкиваются с угрозой из-за сокращения площади морского льда. При этом, согласно научному исследованию, опубликованному в январе, местная популяция сейчас чувствует себя относительно хорошо: животные не только сохраняют численность, но и набирают вес.


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