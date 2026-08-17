НАСА обновило ПО Вояджера-2, чтобы продлить его работу еще на один год

Эксперты НАСА сообщили о перенастройке бортовых систем космического аппарата «Вояджер-2». Им пришлось обновить программное обеспечение, чтобы отключить еще часть второстепенных функций. Без этого расход энергии стал бы критическим – а теперь «Вояджер-2» сможет еще минимум год передавать ценную информацию.

Источник энергии «Вояджера-2» – примитивный по современным меркам РИТЭГ, там таких 3 штуки. Они не только генерируют электричество, но и согревают земного посланника во мраке и холоде космоса. На момент запуска миссии там было 13,5 кг плутония-238, но из-за распада материала аппарат каждый год теряет 4 Вт мощности, и она уже давно де-факто исчерпана – полвека в космосе не проходят бесследно.

Конструкция «Вояджера-2» была оптимизирована для таких ситуаций, поэтому специалисты НАСА давно играют в игру «что бы еще отключить, чтобы продлить работу остального». Например, изначально в зонде работало 10 научных приборов, но сейчас функционируют только 3. Отключать связь нельзя по понятным причинам, также нельзя оставлять ключевые системы без обогрева. Увы, вскоре ученым НАСА придется делать совсем сложный выбор.Источник — NASA

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