 

Житель Новгородской области питался рыбной прикормкой 10 лет и научился дышать под водой

17.08.2026, 17:00, Разное
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Житель Новгородской области Сергей Лукьянов доставлен на обследование в областную больницу после того, как после купания в реке Волхов обнаружил, что может находиться под водой без ущерба для здоровья в течение более чем одного часа.

По словам самого Лукьянова, всё началось спонтанно. Перед ежедневной рыбалкой он готовил прикормку из смеси жмыха, кукурузы, мотыля, перловки и дополнительных китайских добавок, и каждый раз он немного пробовал сам перед тем, как забросить в воду.

«Надо же понять, привлекательно ли пахнет и будет ли раба её есть. Я стараюсь как рыба думать», – объяснил он врачам позднее.

Со временем дегустация превратилась в полноценный приём пищи, а затем прикормка вытеснила из рациона всё остальное.

«Жена поначалу возражала. Потом смирилась. Потом сама попробовала – говорит, ничего, если с майонезом», – рассказал Лукьянов.

Примерно на восьмом году диеты мужчина заметил изменения. На шее появились небольшие складки кожи, которые он поначалу списал на лишний вес и раздражение от воротника. Между пальцами ног образовались перепонки, которые он принял за мозоли от резиновых сапог. Участковый терапевт осмотрел пациента, развёл руками и написал в карте «дерматит».

Окончательное открытие произошло в июле, когда Лукьянов в жару решил искупаться на берегу Волхова и нырнул в воду.

Выбираться он не торопился. И местные рыбаки через час вызвали спасателей. Спасатели обнаружили мужчину в сознании на глубине трёх метров. Под водой он провёл в общей сложности полтора часа.

«Я просто смотрел на рыбу. Она на меня. Потом она уплыла, а я остался. Хорошее место, кстати, там щука водится», – прокомментировал Лукьянов произошедшее.

Медики, проводящие обследование, от официальных комментариев воздерживаются. Образцы рыбной прикормки по рецепту Лукьянова направлены в лабораторию Роспотребнадзора.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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