 

62-летний израильтянин умер в тюрьме в Перу после трех лет заключения

17.08.2026, 16:18, Разное
  Поддержать в Patreon

62-летний житель Израиля, житель Петах-Тиквы, скончался в Перу после того, как провел около трех с половиной лет в заключении в этой стране. Причина смерти не сообщается.

После получения сообщения о его смерти международное подразделение ЗАКА начало совместно с министерством иностранных дел контактировать с семьей умершего и властями Перу, чтобы урегулировать необходимые процедуры и доставить тело в Израиль для захоронения.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

17.08 / Житель Новгородской области питался рыбной прикормкой 10 лет и научился дышать под водой

17.08 / НАСА обновило ПО Вояджера-2, чтобы продлить его работу еще на один год

17.08 / Сибирские змейки на дипольных магнитах помогут управлять поляризацией протонов в коллайдере NICA

17.08 / Льва Шлосберга приговорили к 11 годам и одному месяцу колонии за «фейки против армии РФ»

17.08 / $5300 за один гудок – капитана судна наказали за то, что он разбудил белого медведя на Шпицбергене

17.08 / Против журналистки Ксении Лариной заведено уголовное дело по статье о терроризме

17.08 / Трамп пригрозил разбомбить Оман и выступил со странным заявлением о выборах в Израиле

17.08 / Новый алгоритм позволил синхронизировать устройства без GPS и ведущего узла

17.08 / Супермаркетам предписали ограничить продажу яблок на время проведения выборов в Госдуму

17.08 / В Барселоне подверглись нападению французские евреи — «Убийцы детей, смерть Израилю!»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике