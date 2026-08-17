62-летний израильтянин умер в тюрьме в Перу после трех лет заключения

62-летний житель Израиля, житель Петах-Тиквы, скончался в Перу после того, как провел около трех с половиной лет в заключении в этой стране. Причина смерти не сообщается.

После получения сообщения о его смерти международное подразделение ЗАКА начало совместно с министерством иностранных дел контактировать с семьей умершего и властями Перу, чтобы урегулировать необходимые процедуры и доставить тело в Израиль для захоронения.

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