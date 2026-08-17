В Барселоне подверглись нападению французские евреи — «Убийцы детей, смерть Израилю!»

Семь еврейских туристов из Франции, несколько из которых были в кипе и еще один – в одежде ультраортодокса, подверглись антисемитскому нападению в порту Барселоны. Об этом сообщают СМИ и, в частности, «Аруц 7».

По словам одного из пострадавших Джимми Загрона, на них обратила внимание женщина с палестинской символикой, начавшая выкрикивать оскорбления. В короткий срок собралась толпа, насчитывающая сотни человек. В евреев плевали, унижали, называли убийцами детей, скандировали «Убирайтесь в Израиль!» «Евреям здесь не место!» и «Смерть Израилю!»

Антисемитское нападение продолжалось около 40 минут, за это время никто из проходивших мимо не стал вызывать полицию. Поняв, что они находятся в опасности, французские евреи решили рассредоточиться и добираться до гостиницы поодиночке. Им это удалось.

Несколько дней назад во Франции разгорелся скандал после публикации видео, снятого на популярном горнолыжном курорте Les Deux Alpes в департаменте Изер. Хозяйка расположенного там кафе сказала посетителю-еврею, что представителей еврейской общины на курорте стало «слишком много». Прокуратура Гренобля начала расследование.

Видео продолжительностью около 22 секунд появилось в социальных сетях 14 августа. На записи женщина говорит собеседнику: «Еврейская община, вас слишком много». На вопрос мужчины, что из этого следует, она отвечает, что «в какой-то момент это начинает раздражать людей». По данным Le Parisien, женщина отказалась обслуживать еврейских туристов.

После того, как видео разошлось в социальных сетях, на ситуацию отреагировали члены французского правительства. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил, что после того, как видео было доведено до его сведения, жандармерия начала расследование совместно с прокуратурой. Он заявил, что подобным высказываниям «нет места в нашей Республике». Министр по вопросам борьбы с дискриминацией Орора Берже также осудила произошедшее и потребовала немедленно передать материалы прокурору.

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