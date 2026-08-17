Tesla интегрировала Starlink во все беспилотные роботакси Cybercab

Tesla установила оборудование Starlink в свои беспилотные автомобили Cybercab, которые компания планирует использовать для сервиса роботакси. Фотографии, опубликованные в официальном аккаунте Tesla Robotaxi, показывают антенну Starlink, встроенную в заднюю часть крыши над задними фонарями. Антенна прикрыта прямоугольной панелью, что делает установку более эстетичной и защищенной. Ранее Tesla уже показывала планируемую интеграцию Starlink в своем шоуруме в Сан-Хосе.

Для Cybercab, который не имеет руля и педалей, надежное подключение к интернету критически важно — особенно в местах, где сотовая связь слаба или отсутствует. Starlink с тарелкой V5 со скоростью передачи до 375 Мбит/с может обеспечить бесперебойную навигацию, управление автопарком и поддержку пассажиров.

Илон Маск также упомянул о развлекательном потенциале: пассажиры смогут наслаждаться потоковым видео в качестве 4K во время поездки. В перспективе Маск планирует интегрировать Starlink во все автомобили Tesla, называя это единственным способом обеспечить высокоскоростной доступ для миллиардов машин. Это заявление может относиться как к спутниковому интернету, так и к мобильной службе Starlink, которая еще находится в разработке.

Источник — Techspot

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