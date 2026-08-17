Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1636-й день войны

Минобороны РФ 17 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Чернетчина, Перше Травня, Писаревка, Уланово и Хотень Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алисовка, Казачья Лопань, Новоалександровка, Рубежное и Светличное Харьковской области. Противник потерял до 260 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину и 5 автомобилей. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Балаклея, Веселое, Подлиман Харьковской области, Донецкое, Крымки, Маяки и Святогорск Донецкой Народной Республики (ДНР). Потери противника составили более 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, 1 боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 1 артиллерийское орудие и 2 станции РЭБ. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Высокоивановка, Дружковка, Краматорск, Куртовка, Никоноровка, Николаевка, Николайполье, Ореховатка и Славянск ДНР. Противник потерял до 205 военнослужащих, бронетранспортер VAB производства Франции, 29 автомобилей и 1 артиллерийское орудие. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Андреевская Община ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Красноподолье, Белозерское, Доброполье, Рубежное ДНР и Андроновка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили: свыше 390 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, 1 боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новосолошино Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Коломийцы, Покровское, Малиновка Днепропетровской области, Долинка, Свобода, Червоная Криница и Червоный Яр Запорожской области. Противник потерял более 345 военнослужащих, 1 танк, 2 боевые бронированные машины и 9 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Орехов, Кушугум, Малокатериновка, Юльевка Запорожской области и города Херсон. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, 19 автомобилей, 155 мм гаубица М777 производства США и 3 станции РЭБ. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, цехам сборки и местам хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, 4 реактивных снаряда систем залпового огня, из них 2 HIMARS производства США и 2 Vampire чешского производства, а также 797 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 673 самолета, 284 вертолета, 210774 беспилотных летательных аппарата, 669 зенитных ракетных комплексов, 30606 танков и других боевых бронированных машин, 1774 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36173 орудия полевой артиллерии и минометов, 69491 единица специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 239400 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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