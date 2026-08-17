У здания Верховного суда РФ задержаны десятки сторонников «Яблока»

По меньшей мере 35 человек задержаны у здания Верховного суда РФ, где 17 августа рассматривается апелляция партии «Яблоко» против решения отстранить ее от участия в парламентских выборах.

Как сообщил председатель Московского отделения партии Кирилл Гочаров, 20 человек доставлены в ОВД «Хамовники» и еще 15 – в ОВД «Арбат». Отметим, что в ходе акции поддержки «Яблока», которая прошла у суда 10 августа, задержания не проводились.

Накануне председатель «Яблока» Николай Рыбаков призвал председателя ЦИК Эллу Памфилову поддержать свое решение о регистрации партии. Он также предоставил доклад, согласно которому иностранное финансирование и другие партии.

Напомним: 10 августа Судья Верховного суда РФ Вячеслав Кириллов принял решение об отстранении от участия в парламентских выборах партии «Яблоко» – единственной из зарегистрированных ЦИК, которая выступает за прекращение войны с Украиной.

Иск был подан партией «Родина», которая обвинила «Яблоко» в иностранном финансировании и нарушении авторских прав. Согласно иску, лидер партии Григорий Явлинский в ходе интервью произнес фразы «Лишь бы не было войны» и «Пусть всегда будет солнце», что, по утверждению истца, нарушает права правообладателей этих песен.

Логотип партии, якобы, является плагиатом великого абстракциониста Эля Лисицкого, которого «Родина» называет советским художником. Использование ChatGPT является нарушением прав компании OpenIA, а публикация фото бомбардировки Хиросимы – права Вооруженных сил США.

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