Супермаркетам предписали ограничить продажу яблок на время проведения выборов в Госдуму

Роспотребнадзор разослал в розничные сети циркуляр, предписывающий временно ограничить реализацию яблок в период с 1 по 15 сентября – то есть ровно на время думской избирательной кампании. Документ, подписанный заместителем руководителя ведомства, не называет конкретную партию, однако поясняет, что «присутствие на прилавках продукции, чьё наименование фонетически совпадает с названием одного из субъектов электорального процесса, может создать у граждан ложное впечатление о степени его распространённости в природе и обществе».

Торговые сети уже начали исполнять предписание: яблоки перемещают в закрытые витрины, продают поштучно по предъявлении паспорта, а в отдельных регионах – переклеивают ценники, заменяя слово «яблоко» на «плод семечковый круглый». Наибольшую растерянность циркуляр вызвал у магазинов, специализирующихся на здоровом питании и фермерской продукции. Владельцы нескольких эко-лавок сообщили, что готовы заменить яблоки грушами, однако опасаются, не подпадут ли груши под аналогичное ограничение в случае переименования той или иной партии.

«Мы не можем допустить, чтобы гражданин, зайдя в магазин за хлебом, невольно сталкивался с визуальным и гастрономическим напоминанием о политической силе, чьё участие в выборах в данный момент признано несоответствующим национальным интересам, – прокомментировал ситуацию представитель ведомства Геннадий Околелов. – Это не запрет, это профилактика информационного давления через плодоовощную корзину».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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