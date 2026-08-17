 

В Химках воспитанники детского сада встретились с героями шоу «Мужское / Женское»

17.08.2026, 11:30, Разное
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Воспитанники детского сада № 47 «Светлячок» в Химках приняли участие в открытом занятии, на которое в качестве наставников пригласили героев программы «Мужское / Женское». По замыслу организаторов, встреча должна была помочь детям разобраться в семейных ролях и гендерных моделях поведения, однако уже к середине мероприятия дискуссия перешла в плоскость, для которой у дошкольного учреждения не оказалось методических материалов. Тем не менее заведующая отметила, что событие прошло в рамках плана воспитательной работы и способствовало ранней профориентации отдельных воспитанников, заявивших, что тоже хотят «работать на телевизоре и кричать».

Гости продемонстрировали детям несколько типовых ситуаций: публичное выяснение отношений, примирение под аплодисменты и внезапное появление третьего участника, которого ведущая назвала «экспертом по изменам». Дети приняли происходящее с большим интересом, а одна девочка из старшей группы попросила «тоже сдать анализы, чтобы узнать, чей она ребёнок». Психолог сада, присутствовавшая на мероприятии, попыталась перевести сюжет в дидактическое русло, объяснив, что крик – не способ коммуникации, однако была прервана гостем, уточнившим, что в студии «так принято, и это называется форматом».

«Мы долго думали, кого пригласить к детям: пожарных, врачей, может, поэта. Но в итоге остановились на героях шоу, потому что они ближе к жизни, – рассказала заведующая детским садом Ирина Копылова. – Дети должны видеть разные модели семьи: мама, папа, свекровь, неожиданный свидетель из соседнего города. Никакой агрессии, всё по регламенту. Мы, правда, не ожидали, что после встречи несколько ребят начнут делить личные вещи через откровенный диалог, а один мальчик весь тихий час просидел на стульчике, отказываясь ложиться без результатов ДНК-экспертизы. Но это нормально, это рост».

Продюсеры передачи, комментируя визит, заявили, что готовы рассмотреть создание адаптированной версии шоу для старших групп детских садов с рабочим названием «Мальчики / Девочки: первые измены на песочнице».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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