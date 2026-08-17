«Мышка отказалась тянуть»: в институте им. Горького рассказали настоящий финал русской народной сказки

В Литературном институт имени А. М. Горького состоялся круглый стол «Адаптация русских народных к актуальным событиям». В ходе конференции ведущие литературоведы страны озвучили свои предложения в отношении редакции сказок, былин и других форм письменного творчества русского народа.

Большинство участников сошлись во мнении, что необходимо предать огласке подлинные сюжеты сказок, а не устоявшиеся, принятые обществом. Во время дебатов, благодаря доценту института Галине Суздальцевой, собравшиеся узнали, что настоящий Колобок заплесневел, а не был съеден лисой.

«К сожалению, в сюжеты сказок залезли педагоги со своей выдуманной моралью. В итоге школьники и студенты годами получают сфальсифицированные знания», – подчеркнула литературовед.

Отдельно Суздальцева остановилась на популярной русской сказке «Репка», согласно сюжету которой «коллектив из представителей биологических видов с разными антропометрическими данными, собранный из представителей разных слоёв общества, объединился с целью извлечь из земли гигантский корнеплод». По её словам, основная часть сюжета – подлинна, но финал был выдуман фольклористом Александром Афанасьевым.

«Александр Николаевич был в целом хорошим фольклористом, но слишком концентрировался на положительной развязке, – рассказала Суздальцева. – Если брать «Репку», то сбой произошёл в последнем звене цепи, а именно мышка, увидев, насколько большой коллектив не может справиться с тривиальной задачей, не поддалась на уговоры участников процесса и отправилась обратно в норку. Об этом, собственно говоря, и сказка, что не стоит полагаться на маленького человека, если большие люди не могут решить вопрос. Вопрос маленького человека позже поднимали и классики, тот же Антон Павлович Чехов».

Все изменения внесут в школьные учебники.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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