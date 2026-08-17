Стрельба в Кентукки, убит юноша

В городе Лексингтон, штат Кентукки (США), в результате стрельбы в общественном парке погиб 16-летний юноша, еще четыре человека получили ранения, пишет Associated Press со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла вечером в субботу, 15 августа, в Charles Young Park в центре города, где проходил ежегодный общественный праздник East End Day. Полиция прибыла на место происшествия и обнаружила пятерых раненых, все они были доставлены в больницу, где один из пострадавших скончался.

Позднее коронер округа Фейетт сообщил, что погибший – 16-летний Ди’Жон Робертсон. Среди четырех раненых – ребенок четырех лет, 14-летний подросток и двое взрослых. Их ранения не представляют угрозы для жизни. WKYT сообщает, что после стрельбы власти Лексингтона объявили чрезвычайную мобилизацию полиции и вызвали на службу сотрудников ночной смены.

Начальник полиции Лексингтона Лоуренс Уэзерс заявил, что непосредственной угрозы для населения больше нет.

Информация о подозреваемом или подозреваемых пока не опубликована, задержания не объявлялись. Полиция просит очевидцев и всех располагающих видеозаписями или другой информацией о произошедшем связаться со следователями.

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