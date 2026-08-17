 

Дожди и оползни в Южной Корее — есть погибший и пострадавшие

17.08.2026, 4:48, Разное
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Один человек погиб и трое пострадали в результате оползней, вызванных проливными дождями на юге Южной Кореи.

Как пишет агентство Yonhap, рано утром 17 августа оползень в городе Кодже провинции Южный Кенсан обрушился на жилой дом, практически засыпав первый этаж. Спасатели извлекли из-под земли и обломков трех жильцов: один из них был доставлен в больницу в состоянии остановки сердца и позднее признан умершим, еще двое получили травмы. Еще один человек пострадал при другом оползне в соседнем городе Тхонъен.

С 15 августа в Кодже выпало более 800 мм осадков, причем в ночь на понедельник интенсивность дождя местами превышала 100 мм в час. В регионе эвакуированы более 100 жителей, перекрыты десятки дорог, парков и пешеходных маршрутов.


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