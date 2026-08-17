Давка во время религиозного паломничества в Индии, множество жертв

Не менее семи человек погибли и более 12 получили травмы в результате давки у храма Ашокдхам в округе Лакхисарай индийского штата Бихар утром в понедельник, 17 августа. Информация о жертвах уточняется.

По сведениям индийского издания Navbharat Times, к храму, где проходило массовое религиозное паломничество, прибыли около 50 тысяч верующих. Резкий рост числа паломников связывают с почти одновременным прибытием двух поездов.

Причина трагедии пока окончательно не установлена. Глава администрации округа Лакхисарай Шайлендра Кумар сообщил, что из-за наплыва людей на одном из участков была сломана ограда, после чего люди начали падать друг на друга. Сообщалось также о падении электрического столба или провода и поражении людей током, но эти слухи пока официально не подтверждены. Власти продолжают выяснять обстоятельства происшествия.

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