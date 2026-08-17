 

Давка во время религиозного паломничества в Индии, множество жертв

17.08.2026, 5:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Не менее семи человек погибли и более 12 получили травмы в результате давки у храма Ашокдхам в округе Лакхисарай индийского штата Бихар утром в понедельник, 17 августа. Информация о жертвах уточняется.

По сведениям индийского издания Navbharat Times, к храму, где проходило массовое религиозное паломничество, прибыли около 50 тысяч верующих. Резкий рост числа паломников связывают с почти одновременным прибытием двух поездов.

Причина трагедии пока окончательно не установлена. Глава администрации округа Лакхисарай Шайлендра Кумар сообщил, что из-за наплыва людей на одном из участков была сломана ограда, после чего люди начали падать друг на друга. Сообщалось также о падении электрического столба или провода и поражении людей током, но эти слухи пока официально не подтверждены. Власти продолжают выяснять обстоятельства происшествия.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

17.08 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1636-й день войны

17.08 / Стрельба в Кентукки, убит юноша

17.08 / У мужчин нашли неожиданную связь между употреблением кофе и тестостероном

17.08 / Дожди и оползни в Южной Корее — есть погибший и пострадавшие

16.08 / Существующие сети 5G предложили использовать для отслеживания дронов

16.08 / Яхта пропалестинских активистов получила повреждения в порту Киля и прервала плавание к берегам Газы

16.08 / В Финляндии обнаружено тело израильского туриста

16.08 / Труженики села призвали перенести выборы в Госдуму из-за уборочной кампании

16.08 / «Евреи, вас слишком много» — французские жандармы допросили хозяйку кафе на горнолыжном курорте

16.08 / Для защиты граждан за месяц до выборов введут выездные визы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике