 

Трамп — США сократят учения с Южной Кореей, Сеул отказался помочь с Ираном

17.08.2026, 6:49, Разное
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Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить совместные военные учения США и Южной Кореи, объяснив это высокой стоимостью маневров, своими хорошими отношениями с лидером КНДР Ким Чен Ыном и отказом Сеула присоединиться к действиям Вашингтона, направленным на денуклеаризацию Ирана. Речь идет об учениях Ulchi Freedom Shield, которые начинаются 17 августа и должны продлиться 11 дней. В них планировалось участие около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих.

«Исходя из моих очень хороших отношений с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, я недоволен тем, что Соединенные Штаты когда-то давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей. Эти учения не только дорогостоящие, причем значительную часть расходов оплачивают Соединенные Штаты Америки (как обычно!), но и посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая все время, пока Дональд Дж. Трамп является президентом, не представляла угрозы и проявляла уважение. Поэтому, учитывая, что отменять их уже слишком поздно, я поручил военному министру Питу Хегсету существенно сократить совместные военные учения! И, хотя это, возможно, несколько не связано с предыдущим (?), недавно я спросил президента Южной Кореи, не хотели бы они присоединиться к нам в деле денуклеаризации Исламской Республики Иран, и они ответили: «Нет, спасибо!»» – написал Трамп в своей соцсети TruthSocial.

Министерство обороны Южной Кореи заявило, что совместные с США учения Ulchi Freedom Shield «пройдут в соответствии с ранее объявленными планами и графиком», несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о распоряжении существенно сократить их масштаб. Как отмечает Reuters, пока неясно, каким образом будет выполнено распоряжение Трампа и какие именно элементы американского участия будут сокращены. Учения начались 17 августа и должны завершиться 27 августа, в них участвуют около 18 тысяч южнокорейских военнослужащих.


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