 

ВСУ — ночью сбиты 106 из 128 БПЛА. МО РФ — перехвачены 205 БПЛА

17.08.2026, 8:48, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 17 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 128 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 106 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 14 локациях, а также падения фрагментов в 2 локациях. Причинен ущерб в Полтавской области.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 17 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 205 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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