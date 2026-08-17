Главный экономист госкорпорации ВЭБ был уволен после того, как предрек России поражение в войне

Главный экономист российской государственной корпорации ВЭБ Андрей Клепач был уволен после того, как, выступая в московском Никитском клубе, заявил, что РФ не сможет победить Запад в войне на истощение, и предсказал социальный кризис.

«Мы в этой войне на истощение не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там все рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас нарастают издержки. Конфликт на Украине с участием NATO уже длится дольше, чем Великая Отечественная война, и пока его завершения не видно. Обе стороны наращивают интенсивность ударов, в том числе по экономике друг друга», – цитирует его «Дождь».

«Мы проигрываем и технологическую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем, я уже сказал, мы ее проигрываем не только Китаю и США, мы в чем-то ее проигрываем Украине. Экономика Украины, понятно, в какой-то части разрушена, демографическая катастрофа. Но, еще раз, украинская экономика, несмотря ни на что, выживает», – приводит его выступление «Медуза».

По словам Клепача, удары ВСУ по нефтегазовой, портовой и логистической инфраструктуре превращаются в заметный макроэкономический барьер роста российской экономики. Он сравнил нынешнюю ситуацию в РФ с Февральской революцией и распадом СССР в 1991 году: «Я верю, что РФ не развалится, но то, что мы придем к социальному кризису, я почти уверен».

По словам одного из источников, глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов уволил главного экономиста ВЭБ по «звонку сверху». Андрей Клепач проработал на этом посту 12 лет, до этого он в течение десяти лет был сотрудником министерства экономического развития РФ.

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