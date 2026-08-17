Спасатели ЦАХАЛа действуют в зоне землетрясения в Колумбии

Израильская спасательная миссия «Брит реим» продолжает работу в Кали после землетрясения в Колумбии. Подразделения Командования тыла ЦАХАЛа вместе с местными спасателями и добровольцами работают на нескольких основных участках разрушений, разыскивая пропавших без вести.

По данным ЦАХАЛа, с начала операции израильские специалисты помогли обнаружить значительное число пропавших (точное число не указывается).

Одновременно инженеры миссии обследуют поврежденные здания вместе с колумбийскими и международными специалистами, определяя, какие из них можно вернуть в эксплуатацию, а какие требуют дальнейших работ.

Израильская делегация также предоставляет местным властям технологические инструменты для анализа ситуации, определения приоритетов и принятия решений.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro