Нелегалы из Марокко провели в Сеуте манифестацию, требуя убежища в Испании

Сотни марокканских мигрантов, проникших в Сеуту во время массового прорыва границы, устроили на пляже это испанского города манифестацию с требованием предоставить им политическое убежище в Испании.

На территории расположенного в Северной Африке эксклава остается 5000-8000 мигрантов из 72000, прорвавших границу около двух недель назад. Отметим, что это почти столько же, сколько проживает в самой Сеуте – ее население составляет 80000 человек.

Несмотря на то, что подавляющее большинство марокканцев вернулись на родину, ситуация в городе остается крайне сложной. Социальные и медицинские службы не справляются с наплывом мигрантов, значительно возросло число преступлений, зафиксированы случаи изнасилований.

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