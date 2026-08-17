В августе более тысячи Дуровых в России сменили фамилии
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Росстат зафиксировал рекордный рост заявлений граждан на смену фамилию – за первые две недели августа более тысячи Дуровых по собственной инициативе обратились в МВД с соответствующими заявлениями. Эксперты связывают это с активной русофобской деятельностью террориста Павла Дурова.
«Этот экстремист опозорил фамилию и честные русские люди не хотят иметь с ним ничего общего. Уверен, что через год в России Дуровых не останется», – написал в своём Telegram-канале публицист Егор Холмогоров.
Также философ призвал Минцифры проинформировать всех российских Дуровых через портал «Госуслуги» о возможности избавиться «от нехорошей фамилии».
«Люди могут просто не знать, как им скинуть с себя это поганое ярмо. Прошу клавиатурщиков и лично гражданина Шадаева осуществить рассылку гражданам информационного гайда», – предложил Холмогоров.
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