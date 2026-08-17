 

У здания Верховного суда РФ, где рассматривается апелляция «Яблока», начались задержания

17.08.2026, 10:18, Разное
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По меньшей мере два человека задержаны у здания Верховного суда России, где 17 августа рассматривается апелляция партии «Яблоко» против решения отстранить ее от участия в парламентских выборах.

«Несмотря на то что заседание Верховного суда открытое, слушателей в зал не пустили – присутствовать разрешили только сторонам по делу и журналистам», – сообщила пресс-служба партии.

10 августа Судья Верховного суда РФ Вячеслав Кириллов принял решение об отстранении от участия в парламентских выборах партии «Яблоко» – единственной из зарегистрированных ЦИК, которая выступает за прекращение войны с Украиной.

Иск был подан партией «Родина», которая обвинила «Яблоко» в нарушении авторских прав. Согласно иску, лидер партии Григорий Явлинский в ходе интервью произнес фразы «Лишь бы не было войны» и «Пусть всегда будет солнце», что, по утверждению истца, нарушает права правообладателей этих песен.

Логотип партии, якобы, является плагиатом великого абстракциониста Эля Лисицкого, которого «Родина» называет советским художником. Использование ChatGPT является нарушением прав компании OpenIA, а публикация фото бомбардировки Хиросимы – права Вооруженных сил США.


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