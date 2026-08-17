 

Животные научились расщеплять бактериальный «биопластик» сотни миллионов лет назад

17.08.2026, 13:03, Разное
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Полигидроксиалканоаты, или PHA, — вещества, которые многие бактерии используют как запас пищи и энергии. PHA называют природными биопластиками, поскольку по химической природе это полиэфиры, из которых сегодня производят биоразлагаемые пластиковые материалы. Когда питательных веществ вокруг много, микроорганизмы откладывают избыток углерода внутри клетки в виде гранул, а при необходимости снова расходуют этот запас. В природе РНА — прежде всего часть обмена веществ бактерий и важный резерв углерода. До сих пор считалось, что разрушать такие запасы умеют главным образом сами микроорганизмы.

Авторы нового исследования проверили, способны ли делать это и животные. Они обратили внимание на морского червя Olavius algarvensis. У него нет ни рта, ни кишечника, он получает питание благодаря бактериям, которые живут прямо в его тканях. Эти бактерии снабжают хозяина необходимыми веществами, затем часть из них переваривается самим червем. Один из видов-симбионтов может накапливать особенно много PHA.

Исследователи нашли в геноме червя ген фермента, который способен разрезать длинные цепочки PHA на более простые соединения. Он, как показал анализ, встроен в геном червя и имеет признаки обычного гена животного. Потом ученые получили соответствующий белок в лаборатории и добавили его к одному из распространенных видов PHA. Фермент действительно начал разрушать полимер. По эффективности он оказался близок к похожим ферментам бактерий, для которых такое свойство известно давно. Результаты исследования опубликовал журнал Nature Ecology & Evolution.

После этого ученые посмотрели, где именно этот механизм работает в организме червя. Оказалось, нужный фермент образуется в наружных тканях — как раз там, где находятся и перевариваются бактерии-симбионты. Кроме того, у животного обнаружили другие белки, которые позволяют дальше использовать продукты распада PHA в обмене веществ. По мнению исследователей, червь таким образом получает доступ не только к обычным веществам из клеток бактерий, но и к их внутреннему энергетическому запасу.

Голландские ученые обнаружили фермент, который помогает бактериям перерабатывать пластик В последние годы ученые обеспокоены проблемой глобального загрязнения воды и почвы пластиком. Поэтому особо важным стало открытие того, что некоторые бактерии могут расщеплять пластик. Однако долго… naked-science.ru

Причем поиск по генетическим базам показал похожие гены более чем у 60 видов животных из разных групп, в том числе у губок, моллюсков, членистоногих и кольчатых червей. Чтобы проверить, работают ли эти гены на самом деле, ученые отдельно исследовали ферменты губки, дождевого червя и коллемболы — мелкого почвенного членистоногого.

Во всех случаях белки действительно разрушали PHA. Похожие ферменты нашли и у некоторых одноклеточных организмов.

Ученые предположили, что способность расщеплять PHA появилась очень давно и, возможно, уже была у общего предка животных. В дальнейшем разные линии могли сохранять или терять ее в зависимости от образа жизни и питания.

Особенно полезной такая способность должна быть у видов, которые постоянно контактируют с бактериями, поедают их или питаются разлагающимся органическим материалом. Авторы научной работы, однако, подчеркнули, что происхождение этого механизма еще предстоит уточнить на большем числе видов.


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