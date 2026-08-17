Цукерберг: млекопитающие станут не нужны в IT-индустрии уже через год

Глава Meta (признана в РФ экстремистской организацией) Марк Цукерберг выступил с прогнозом, согласно которому уже к осени 2027 года IT-индустрия перестанет нуждаться в млекопитающих, включая человека.

В ходе внутренней конференции для разработчиков он пояснил, что искусственный интеллект в сочетании с «более совершенными формами жизни», природу которых он пока отказался уточнять, полностью заменит приматов во всех ключевых процессах – от написания кода до участия в планёрках. По его словам, текущие темпы развития моделей делают присутствие людей на производственных совещаниях не просто избыточным, но и вредным: они медленно принимают решения, отвлекаются на семью и требуют перерыв на сон.

Цукерберг подчеркнул, что уход млекопитающих из отрасли не будет одномоментным: на первом этапе их оставят на второстепенных ролях – например, для подписания документов и подтверждения, что ключевые решения всё ещё принимаются биологическими формами. Однако уже к 2028 году, согласно дорожной карте Meta, необходимость даже в символическом присутствии человека отпадёт: алгоритмы научатся имитировать не только продуктивность, но и усталость, прокрастинацию и участие в тимбилдингах, что окончательно лишит приматов конкурентных преимуществ. На вопрос сотрудника, стоит ли уже сейчас обновлять резюме, Цукерберг ответил, что резюме вскоре тоже станут не нужны, поскольку кадровые решения также будут приниматься без участия теплокровных биоформ.

«Мы вступаем в эпоху, когда ценность сотрудника определяется не его видом, а количеством выполненных задач на единицу вычислительной мощности, – заявил Цукерберг. – Млекопитающие хорошо себя зарекомендовали на определённом этапе, но индустрия больше не может ждать, пока человек дозреет до понимания собственной бесполезности. Уже в следующем году я лично попрощаюсь с последними людьми в совете директоров – останутся только мои ближайшие родственники».

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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