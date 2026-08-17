 

На греческом острове Сифнос разбился частный вертолет, погибли три человека

17.08.2026, 19:18, Разное
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На греческом острове Сифнос в Кикладах разбился частный вертолет. Все три человека, находившиеся на борту, погибли, пишет греческая телерадиокомпания ERT.

Катастрофа произошла вечером 17 августа в районе Толос, где расположена вертолетная площадка острова. После падения вертолета возник пожар. Тела трех погибших были обнаружены во время его тушения.

Причины крушения пока не установлены. Информации о личности и гражданстве погибших на данный момент не поступало.


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