Верховный суд РФ оставил в силе решение о снятии «Яблока» с выборов в Госдуму

Верховный суд РФ признал законным решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов от партии «Яблоко» в депутаты Госдумы. Об этом пишет «Интерфакс».

«Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения», – говорится в решении апелляционной коллегии ВС РФ.

Таким образом, партия «Яблоко» не сможет принять участие в предстоящих выборах.

10 августа Судья Верховного суда РФ Вячеслав Кириллов принял решение об отстранении от участия в парламентских выборах партии «Яблоко» – единственной из зарегистрированных ЦИК, которая выступает за прекращение войны с Украиной.

Иск был подан партией «Родина», которая обвинила «Яблоко» в нарушении авторских прав. Согласно иску, лидер партии Григорий Явлинский в ходе интервью произнес фразы «Лишь бы не было войны» и «Пусть всегда будет солнце», что, по утверждению истца, нарушает права правообладателей этих песен.

Логотип партии, якобы, является плагиатом великого абстракциониста Эля Лисицкого, которого «Родина» называет советским художником. Использование ChatGPT является нарушением прав компании OpenIA, а публикация фото бомбардировки Хиросимы – права Вооруженных сил США.

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