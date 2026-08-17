 

В Белфасте задержан подозреваемый в нападении на израильских журналистов

17.08.2026, 18:48, Разное
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В Северной Ирландии задержан мужчина, подозреваемый в нападении на съемочную группу израильского телеканала i24NEWS в Белфасте. Об этом пишет i24NEWS со ссылкой на ирландские СМИ.

Инцидент произошел в минувшие выходные, когда корреспондент Йонатан Рой и оператор Надав Абс снимали материал об антисемитизме в Европе. По данным телеканала, во время съемок в районе баров в Белфасте местный житель, узнав, что перед ним израильские журналисты, начал им мешать и попытался отобрать оборудование.

Когда съемочная группа решила покинуть место, мужчина последовал за журналистами, а затем бросил с близкого расстояния большую стеклянную пивную кружку в оператора. Она попала Абсу в голову и рассекла ее.

По данным i24NEWS, задержанному мужчине около 30 лет. Его подозревают в нападении с причинением телесных повреждений, нападении на полицейского, а также по двум эпизодам хранения предмета, который мог использоваться как оружие в общественном месте.

Лидер Демократической юнионистской партии Северной Ирландии Гэвин Робинсон назвал произошедшее «крайне тревожным» и заявил, что насилию и запугиванию журналистов из-за того, что они израильтяне или евреи, не может быть оправдания.


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