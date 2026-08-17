 

Трамп о Ким Чен Ыне — «Я понимаю его. Он понимает меня. Я очень хорошо с ним лажу»

17.08.2026, 21:48, Разное
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Президент США Дональд Трамп заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын ответил на предложение Белого дома «поговорить». Об этом, как пишет CNN, президент сообщил во время беседы с журналистами в Овальном кабинете.

Отвечая на критику по поводу его решения сократить совместные военные учения США и Южной Кореи, Трамп заявил, что его отношения с лидером КНДР делают ситуацию безопаснее. «Я понимаю его. Он понимает меня. Я очень хорошо с ним лажу. То, что я делаю, делает ситуацию безопаснее», – заявил президент США.

Накануне Трамп распорядился значительно сократить американо-южнокорейские учения Ulchi Freedom Shield, которые начались 17 августа. В соцсети Truth Social он написал, что маневры обходятся США слишком дорого и посылают «неуместный и враждебный сигнал» Северной Корее, которая, по его словам, при его президентстве ведет себя «неугрожающе и уважительно».

В том же посте Трамп также упомянул, что предлагал президенту Южной Кореи присоединиться к США в «денуклеаризации Ирана», однако получил ответ: «Нет, спасибо». Таким образом, Трамп фактически связал сокращение учений не только со стремлением не обострять отношения с Пхеньяном, но и со своим недовольством Сеулом, который не захотел поддержать Вашингтон в противостоянии с Ираном.


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