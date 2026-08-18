ВСУ — ночью сбиты 111 из 147 БПЛА. МО РФ — перехвачен 791 БПЛА, снова удар по Wildberries

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 18 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 147 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 111 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 19 локациях, а также падения фрагментов в 3 локациях. Причинен ущерб в Киевской, Запорожской и Черниговской областях, есть жертвы.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 18 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 791 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. К востоку от Москвы, в районе Атлант-парка атакован склад Wildberries. В Коломне загорелся торговый павильон в районе ТЦ «Глобус». Есть пострадавшие. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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