 

Boeing 737 оказался уязвим для физического взлома

18.08.2026, 8:15, Разное
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Группа из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработала крошечное устройство для взлома лайнера Boeing 737 с использованием устаревшей уязвимости. Компания Boeing знает о ней и сотрудничала с инженерами для проверки уязвимости. Пока неизвестно, есть ли аналогичные проблемы с другими моделями самолетов, но это весьма вероятно – такие же механизмы используются на многих из них уже не первое десятилетие.

Речь идет о шинах данных ARINC 429, через которые бортовое оборудование самолета передает информацию между собой. Здесь нет системы защиты от кибератак, в частности, идентификации источника сигнала. Поэтому достаточно подключить специальный «жучок», чтобы перехватить и подменить данные, критически важные для безопасности полета.

Взломать Boeing 737 вовсе не так просто. Во-первых, нужен физический доступ к самолету, к техническому люку в носовой части. Во-вторых, как минимум несколько десятков секунд. В-третьих, опытные пилоты могут заподозрить неладное, поэтому нужен детальный план атаки, чтобы реально повлиять на полет. Да и сам жучок не так-то просто изготовить.

Исследователи подчеркнули, что их демонстрация не означает, что есть неминуемая угроза коммерческим самолетам. Вместо этого она выявляет класс уязвимостей, которые могут стать более важными по мере того, как злоумышленники получают доступ к все более сложным авиационным системам.


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