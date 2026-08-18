 

Опрос Reuters/Ipsos — рейтинг Трампа упал до рекордно низкой отметки

18.08.2026, 9:18, Разное
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Опрос, проведенный Reuters/Ipsos 14-17 августа с участием 1166 респондентов, свидетельствует о рекордно низкой поддержке президента США Дональда Трампа. Она сократилась до 33%. 64% недовольны деятельностью главы государства.

В начале августа, когда был опубликован предыдущий опрос, поддержку Трампу выразили 35% участников. Нынешний показатель – самый низкий с начала каденции и равен самому низкому во время первой каденции. В декабре 2017 года Трампа также поддержали всего 33% американцев.

Трамп начал вторую каденцию с 47% поддержки, а недовольство его деятельностью выразил 41% опрошенных. Однако всего за месяц число недовольных достигло 50%. Накануне американо-израильского удара по Ирану Трампа поддерживали 40%, 58 были против.

Центральными пунктами его предвыборной кампании были борьба с инфляцией и избегание длительных военных конфликтов. Война с Ираном, которая задумывалась как маленькая и победоносная, привела к блокаде Ормузского пролива и росту цен на энергоносители.

Недовольство Трампом и вызываемый им антагонизм приводит к усилению радикального крыла Демократической партии. Оно переносится и на республиканских кандидатов на промежуточных выборах в Конгресс. Республиканцы всерьез опасаются поражения.


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