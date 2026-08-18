 

После заявлений Трампа о сокращении сотрудничества с Южной Кореей в Сеул прибывает глава МИД Китая

18.08.2026, 10:48, Разное
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Министр иностранных дел Китая Ван И прибудет 19 августа в Сеул с двухдневным визитом, сообщило внешнеполитическое ведомство республики Корея. Предметом переговоров станет укрепление двусторонних отношений.

Ван И прилетал в Сеул для участия в трехсторонней встрече в 2023 году, но это первый с 2021 года визит Южную Корею, не в рамках конференции. Он встретится с президентом Ли Чжэ Меном и министром иностранных дел Че Хеном. Предыдущая встреча министров состоялась в Пекине в сентябре 2025 года.

Добавим: МИД республики Корея сообщил о визите через день после того, как президент США Дональд Трамп заявил о сокращении оборонного сотрудничества с Сеулом в связи с отказом Южной Кореи помогать США в войне против Ирана и хорошими отношениями американского президента с лидером КНДР Ким Чен Ыном.


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