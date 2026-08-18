«Двузначный рост ВВП и зарплаты как в Германии»: Андрей Клепач опубликовал в «Комсомольской правде» новый прогноз развития российской экономики

В газете «Комсомольская правда» 18 августа был опубликован доклад бывшего главного экономиста госкорпорации ВЭБ.РФ, посвящённый перспективам развития России в ближайшие 5 лет.

Проанализировав тысячи макроэкономических показателей, кандидат экономических наук пришёл к однозначному выводу – до 2031 года ВВП России вырастет минимум в два раза, а средняя зарплата достигнет миллиона рублей.

«Благодаря мудрой и сбалансированной стратегии руководства, нашу страну ждёт небывалый в истории рост всех показателей. ВВП будет увеличиваться на 15-20% в год, а доходы россиян скоро превысят немецкие», – пишет экономист.

Отдельно Клепач осудил «клеветнические измышления», которые ранее ему приписали некоторые оппозиционные СМИ. Оказалось, что «продажные журналисты и примкнувшие к ним либералы» сфальсифицировали доклад научного сотрудника, который он сделал несколько месяцев назад.

«Я говорил о деградирующих ЕС и Украине, а не нашей крепкой и стабильной экономике. Проклятые враги народа просто заменили названия стран и пустили эти фейки на свои никчёмные вентиляторы», – заверил читателей Клепач.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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